Председатель СК Бастрыкин требует доклада по делу сына Пьехи

Председатель СК Бастрыкин требует доклада по делу сына Пьехи
Бастрыкин лично контролирует дело сына Стаса Пьехи. Фото: Администрация Президента

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о проведенных следственных действиях по делу сына Стаса Пьехи.

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное в прошлом месяце по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью 7-летнего мальчика.

Напомним, 18 июля, в коттеджном поселке Выборгского района жена российского футбольного судьи Ирина Безбородова толкнула Петю Пьеху.

Все случилось из-за испорченного надувного бассейна. Сын певца Стаса Пьехи проткнул его карандашом, за что получил телесные повреждения.

В данный момент по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех деталей случившегося. Будет проводиться судебная экспертиза. Расследование контролирует центральный аппарат СК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избившая сына Пьехи потребовала уголовной ответственности для ребёнка.

Александр Бастрыкин происшествие стас пьеха


 

Новости партнеров
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге пытаются трудоустроиться «по профессии» 430 блогеров
ОМОН и распиленный трап: как с набережной 9 лет выселяли стриптиз-бар ...
В Петербурге во время «пластики» на лицо скончалась 31-летняя женщина
Все съезды развязки КАДа закроют: почти месяц будут убирать колейность
Эдита Пьеха прокомментировала скандал с избиением ее правнука
На Свердловской набережной смертельное ДТП: мужчину сбили дважды
На проспекте Обуховской Обороны построят мукомольный завод
Председатель СК Бастрыкин требует доклада по делу сына Пьехи