Председатель СК Бастрыкин требует доклада по делу сына Пьехи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о проведенных следственных действиях по делу сына Стаса Пьехи.

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное в прошлом месяце по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью 7-летнего мальчика.

Напомним, 18 июля, в коттеджном поселке Выборгского района жена российского футбольного судьи Ирина Безбородова толкнула Петю Пьеху.

Все случилось из-за испорченного надувного бассейна. Сын певца Стаса Пьехи проткнул его карандашом, за что получил телесные повреждения.

В данный момент по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех деталей случившегося. Будет проводиться судебная экспертиза. Расследование контролирует центральный аппарат СК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избившая сына Пьехи потребовала уголовной ответственности для ребёнка.