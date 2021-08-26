Траулер «Норвежское море» готовится к выходу из Выборга на испытания

Траулер &#171;Норвежское море&#187; готовится к выходу из Выборга на испытания
"Норвежское море" - крупнотоннажный траулер-процессор с безотходным производством. Фото: администрация Ленобласти

В Выборге завершается строительства рыболовного траулера «Норвежское море» — его готовность составляет 98%.

Как сообщили в правительстве Ленобласти, судостроителям осталось провести финальные малярные работы, наладить оборудование, завершить обшивку кают и других помещений. После завершения всех работ траулер выйдет на ходовые испытания, который пройдут в Балтийском море.

«Норвежское море» — крупнотоннажный траулер-процессор с безотходным производством. Он предназначен для промысла донных пород рыб и производства обезглавленной и потрошеной рыбы, филе, икры, печени трески, рыбной муки и рыбьего жира. На судне есть фабрика по переработке и заморозке продукции полного цикла.

Траулер «Норвежское море» был заложен в январе 2018 года. Его заказал АО «Архангельский траловый флот», входящий в НП «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Северная верфь» передала ВМФ судно «Всеволод Бобров».

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