В Петербурге задержали продавца веселящего газа: им оказался фармацевт

Факт продажи газа был зафиксирован полицейскими. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Факт продажи газа был зафиксирован полицейскими. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудник аптеки таким образом пытался подзаработать.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в продаже веселящего газа. Об этом сегодня, 28 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Продавцу назначил встречу подставной покупатель. Они договорились увидеться на улице Короленко. Мужчина заявил, что продаст 7 баллонов с закисью азота за 38 тысяч рублей.

Его задержали во время передачи товара. Выяснилось, что продавец – фармацевт, который торгует закисью азота ради дополнительного заработка. Запрещенный товар изъяли, административные материалы уже направили в Роспотребнадзор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге из-за веселящего газа и водки погиб 16-летний подросток.