Воскресным утром Петербург свободен от пробок

Дороги Петербурга в воскресенье утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются перед началом рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на 9 часов утра, пробки оцениваются в один балл. Ситуация изменится после 12 часов — пробки составят два балла, и останется неизменной как минимум до 14 часов.

К настоящему моменту движение немного затруднено в центре Северной столицы в районе Московского вокзала и на набережной Обводного канала. На севере города небольшая пробка на проспектах Просвещения и Энгельса. На юге города «стоят» местами Московское шоссе и Дунайский проспект.

Движение на КАД в целом свободно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний выходной уходящего лета в Петербурге пройдут небольшие дожди, а температурные показатели будут близки к своей климатической норме.