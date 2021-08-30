В понедельник в Пулково задержали четыре авиарейса

В понедельник, 30 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются четыре авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты в Сочи, Калининград, Навои, Москву.

Первым задерживается рейс до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 5:45, однако время вылета сдвинули на 6:30. Далее с опозданием вылетит рейс до Калининграда: вылет перенесли с 6:00 на 7:30.

Также задерживают рейс до Навои. Самолет должен был улететь в 9:15, но по факту ждать придется до 10:10. Вылет рейса до Москвы перенесли с 9:20 на 10:30.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на выезде из аэропорта Пулково в ночь на 30 августа произошла массовая авария.