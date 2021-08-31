Кинули бутылку: двое самокатчиков подожгли на парковке БЦ «Ауди»

В Приморском районе Петербурга на парковке бизнес центра ген.директора фирмы подожги автомобиль «Ауди».
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 августа, утром, в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что на парковке в БЦ «Лайнер», по улице Вербная дома 27, горит автомобиль.
Позднее правоохранители установили, что в происшествии замешаны двое мужчин на электросамокатах. Они подъехали к парковке и бросили пластиковую бутылку на «Ауди». Затем же машина загорелась. Неизвестным же удалось удрать.
В результате возгорания, авто получило незначительные повреждения. Сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.
Полиция изъла биоматериалы с фрагмента бутылки и видеозапись с камер наблюдения.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что супругам из деревни Курковицы подожгли два автомобиля.