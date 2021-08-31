Кинули бутылку: двое самокатчиков подожгли на парковке БЦ «Ауди»

Кинули бутылку: двое самокатчиков подожгли на парковке БЦ &#171;Ауди&#187;
В Петербурге на парковке двое мужчин подожгли "Ауди. "Фото: Google Maps

В Приморском районе Петербурга на парковке бизнес центра ген.директора фирмы подожги автомобиль «Ауди».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 августа, утром, в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что на парковке в БЦ «Лайнер», по улице Вербная дома 27, горит автомобиль.

Позднее правоохранители установили, что в происшествии замешаны двое мужчин на электросамокатах. Они подъехали к парковке и бросили пластиковую бутылку на «Ауди». Затем же машина загорелась. Неизвестным же удалось удрать.

В результате возгорания, авто получило незначительные повреждения. Сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.

Полиция изъла биоматериалы с фрагмента бутылки и видеозапись с камер наблюдения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что супругам из деревни Курковицы подожгли два автомобиля.

новости СПб поджег происшествие


 

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