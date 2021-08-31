Пилот гидросамолета пострадал при жесткой посадке под Саратовом

Пилот гидросамолета пострадал при жесткой посадке под Саратовом
Пилот пострадал, ему оказана медицинская помощь. Фото: pixabay

В Саратовской области гидросамолет совершил жесткую посадку на Волге. Пилот получил травму, ему потребовалась медицинская помощь.

Как сообщает РИА Новости, двухместный гидросамолет после взлета жестко приводнился в Волгу, откуда его достали самостоятельно. Самолет частично разрушен.

Предварительно, в кабине находился только пилот. Он пострадал, ему оказана медицинская помощь. На место происшествия направлен саратовский транспортный прокурор. Проводится проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.

В Южной транспортной прокуратуре отметили, что инцидент произошел с легкомоторным самолетом «Бриз».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны. Местный главк МЧС РФ отметил, что разлива топлива после аварии не было.

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