В Пулково задержали четыре авиарейса 1 сентября

Пулково сегодня работает с задержками. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулково сегодня работает с задержками. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В среду, 1 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются четыре авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты в Сочи, Москву, Навои.

Первым задерживается рейс до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 5:45, однако время вылета сдвинули на 7:55. Далее с опозданием вылетит рейс до Москвы: вылет перенесли с 6:30 на 8:00.

Также задерживают еще один рейс до Навои. Самолет должен был улететь в 6:50, но по факту ждать придется до 7:40. Вылет рейса до Сочи перенесли с 7:50 на 8:20.

Причины задержек не указываются.

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