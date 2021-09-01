От последствий коронавируса скончались еще 33 петербуржца

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 33 случая.

Об этом стало известно в среду, 1 сентября. С начала пандемии коронавирус унес жизни 20 617 петербуржцев. В России подтверждено 790 новых летальных исхода от COVID-19.

За последние сутки также медики обнаружили 1 312 новых случаев заболевания вирусом. В России за сутки выявлено 18 368 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения внесла колумбийскую мутацию ковида в список VOC («вызывающие опасение») для изучения. Ей дали краткое название «мю».