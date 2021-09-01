В Ленобласти выявили еще 201 случай заражения коронавирусом за сутки

В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 201 случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в 47-регионе коронавирус подтвердился у 63 295 жителей. Умерли от COVID-19 за сутки – 2 человека, за все время пандемии скончались 2 411 человек.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Петербург находится на первом месте — 1 312 случаев. следом идет Москва — 1 229 случаев. На третьем месте Московская область — 543. Ленобласть заняла 33-ю строчку рейтинга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после перенесенного коронавируса у пациента может сохраняться риск смерти. Это происходит из-за приобретенных ранее антител.