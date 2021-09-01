В Ленобласти выявили еще 201 случай заражения коронавирусом за сутки

В Ленобласти выявили еще 201 случай заражения коронавирусом за сутки
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 201 случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в 47-регионе коронавирус подтвердился у 63 295 жителей. Умерли от COVID-19 за сутки – 2 человека, за все время пандемии скончались 2 411 человек.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Петербург находится на первом месте — 1 312 случаев. следом идет Москва — 1 229 случаев. На третьем месте Московская область — 543. Ленобласть заняла 33-ю строчку рейтинга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после перенесенного коронавируса у пациента может сохраняться риск смерти. Это происходит из-за приобретенных ранее антител.

зараженные коронавирусная пандемия ленобласть


 

Новости партнеров
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Мариинку и Большой бесплатно: как оформить «Пушкинскую карту»
Петербурженка попала в шоковую реанимацию после столкновения гидроциклов на Неве
По продолжению Варшавской улицы открыли движение
Между развязками Обуховской Обороны и Московским шоссе перекроют 2 полосы
Из-за разводки моста через Свирь 2 августа закроют трассу «Кола»
В Москве сделали бесплатными пересадки на «наземке»: а что в ...
Мужчину, вонзившего нож парня, удалось быстро поймать в Ленобласти
Петербуржец с ножом похитил продукты из магазина и попал в полицию