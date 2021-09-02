Задержаны мужчины, избивший и ограбившие пожилого прохожего на Железноводской

Задержаны мужчины, избивший и ограбившие пожилого прохожего на Железноводской
Мужчин задержали на Железнозаводской улице. Фото: скриншот google.maps

В Василеостровском районе Петербурга задержали злоумышленников, ограбивших прохожего.

Преступный инцидент произошел во вторник, 31 августа, у дома 27 по Железноводской улице. Около 18 часов в отдел полиции обратился 61-летний мужчина с заявлением о том, что трое неизвестных избили его руками и отобрали у него два мобильных телефона.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, сумму ущерба заявитель оценил в 10 800 рублей.

Правоохранителям понадобилось около трех часов, чтобы задержать подозреваемых. У дома №29 на Железноводской улице были пойманы четверо мужчин. В отношении одного из них возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что таксист со знакомым ограбили мужчину, угрожая ножом в Петербурге.

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