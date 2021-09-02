Во Всеволожском районе задержан подозреваемый в убийстве гражданина Украины

Во Всеволожском районе задержан подозреваемый в убийстве гражданина Украины
Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти обнаружен труп гражданина Украины 1969 года рождения.

Мертвое тело мужчины нашли в коттеджном поселке «Белоостровская жемчужина» в вагончике.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате травматического субарахноидального кровоизлияния. По подозрению в убийстве задержан мужчина 1973 года рождения.

По предварительной информации, после совместного распития алкогольных напитков, в результате внезапно возникшей ссоры подозреваемый нанес удар рукой по голове украинцу, в результате которого он упал. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следователи нашли причастного к убийству 46-летнего жителя поселка имени Свердлова во Всеволожском районе Ленобласти.

Всеволожский район преступление убийство


 

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