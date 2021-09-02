КАД Петербурга встал в 10-километровую пробку утром 2 сентября

КАД Петербурга встал в 10-километровую пробку утром 2 сентября
В 11 часов по городу пробки оцениваются в 6 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

С началом учебного года в Северную столицу вернулись сильные пробки. Сегодня утром, второго сентября, КАД встала в пробку в 10 километров.

Большой затор собрался в восемь часов утра по внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до Софийской улицы, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Также красным цветом отмечены на карте пробок Заневский проспект и проспект Косыгина. Затор оценивается в 10 баллов. Автомобили стоят на проспекте Славы, Народной улице.

В 11 часов по городу пробки оцениваются в 6 баллов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербург произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса. Дорожный инцидент случился на перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Косыгина. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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