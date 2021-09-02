Более 400 человек эвакуировали из колледжа телекоммуникаций Кренкеля

В Центральном районе Петербурга из-за короткого замыкания из колледжа телекоммуникаций имени Кренкеля вывели 405 человек. На месте работают спасатели.

В четверг, 2 сентября, в 09:37 на набережной реки Мойки, 61, в пятиэтажном здании сработала сигнализация. На место оперативно прибыли спасательные службы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Петербурга, прибывшие спасатели установили, что в одном из учебных кабинетов на четвертом этаже произошло короткое замыкание в плафоне светильника.

Из здания были эвакуированы 360 студентов и 45 сотрудников. К счастью, погибших и пострадавших нет. К настоящему моменту все эвакуированные вернулись в помещения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из учебных заведений Выборга эвакуировали 150 школьников и сотрудников после сообщений о «заминировании».