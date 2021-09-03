В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 1 437 человек

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 1 437 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. На первом месте в указанном рейтинге оказалась Москва, где за сутки выявили 1 633 зараженных. На третьем месте остается Московская область — 681 новый квид-пациент. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 180 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые штаммы коронавирусной инфекции, в том числе «лямбда», не распространяются на территории России.