В Выборгском районе ночью спасатели тушили вспыхнувшие дома

В Выборгском районе ночью спасатели тушили вспыхнувшие дома
Сотрудники МЧС потушили огонь. Фото: Baltphoto/ Irina Motina

В ночь на 3 сентября в Выборгском районе Ленинградской области произошел пожар. В одном из садоводств загорелись дома и сарай.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 00:20. Жители садоводства «Парнас» на Приморском шоссе заметили дым и сообщили в экстренные службы.

В ликвидации пожара участвовали 16 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники.

Как сообщили в ГУ МЧЧ по региону, горели частные дома и сарай на общей площади 124 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось к 2:33. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 2 сентября в Приморском районе Петербурга произошел квартирный пожар, при котором погиб один человек.

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