В Шушарах сбили 15-летнего подростка

В Пушкинском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ученика.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент случился 2 сентября в поселке Шушары у д. 117 по Колпинскому шоссе. По предварительной информации, водитель 1993 года рождения, управляя легковым автомобилем «Хендай Элантра», двигаясь от ул. Галицкой в сторону ул. Туровской в зоне регулируемого пешеходного перехода, сбил переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 15-летнего учащегося 1 курса Ижорского колледжа.

Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №26 с закрытым переломом нижней трети обеих костей правой голени со смещением. Его состояние оценивается, как средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга полицейские задержали двоих приезжих, которые угнали каршеринг и попали на нем в ДТП.