Житель Октябрьской набережной выстрелил в лицо соседке из-за графика уборки

Житель Октябрьской набережной выстрелил в лицо соседке из-за графика уборки
Инцидент произошел в доме №64 корпус 2 по Октябрьской набережной. Фото: скриншот Google Maps

В Невском районе Петербурга минувшей ночью произошло ЧП: 19-летняя девушка оказалась в реанимации после того, как сосед по квартире выстрелил ей в лицо. Молодые люди поссорились из-за графика уборки.

Трагедия произошла в доме №64 корпус 2 по Октябрьской набережной ночью 3 сентября. В полицию обратился 22-летний уроженец Архангельской области, который и совершил выстрел. Он рассказал, что вместе с приятельницей распивал пиво на кухне съемной квартиры. Впоследствии между ребятами завязалась перепалка из-за графика уборки.

Не совладав с эмоциями, молодой человек взял травматический пистолет «ОСА», принадлежавший их третьему соседу, и направил его на оппонентку, пригрозив выстрелить. Девушка не поверила ему, и тогда парень нажал на курок, подумав, что она «берет на слабо».

В результате 19-летняя уроженка Ленинградской области отправилась в операционную реанимацию с открытым переломом верхней челюсти. Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжелое. При этом девушка отказалась «сдавать» знакомого, заявив, что в нее выстрелил неизвестный возле дома.

Стрелок в разговоре с полицейскими заявил, что все произошло случайно — он и сам не ожидал, что может выстрелить. Тем не менее, преступника задержали. С места происшествия изъят травматический пистолет и два патрона к нему. Сейчас по факту произошедшего ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в День знаний полицейские задержали троих хулиганов, которые устроили стрельбу в салоне автобуса, отказываясь оплачивать проезд. Нарушителям, которым от 17 до 20 лет, грозит административная ответственность за мелкое хулиганство. При этом известно, что дебоширов было четверо — один из них все еще в розыске.

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