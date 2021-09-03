Россиянам назвали способы защиты от простуды

Россиянам назвали способы защиты от простуды
Также врач призвал больше времени тратить на прогулки. Фото: pixabay

Врач Владимир Зайцев рассказал, как жителям России защититься от простуды осенью. Он уверен, укрепление слизистой и горячие напитки помогут в борьбе за здоровье.

Отоларинголог обратил внимание на то, что укрепляют носоглотку и горло черный и зеленый чаи с добавлением полезных трав, а также имбиря, которые нужно употреблять постоянно. Также они хорошо влияют на кишечник. Об этом сообщает News.ru.

Не следует перебарщивать с теплой одеждой, уверен медик, так как из-за избыточного тепла повышается потоотделение. Также врач призвал больше времени тратить на прогулки.

Если человек будет следовать рекомендациям и регулярно спать, то никакие простуды ему не страшны, уверен Зайцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение месяца после перенесенной простуды лучше не проходить вакцинацию от коронавируса. Такое мнение выразил врач-иимунолог Владимир Болибок.

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