В Петербурге почтили память жертв теракта в Беслане

В Петербурге почтили память жертв теракта в Беслане
У стации метро «Сенная площадь» раздали памятные значки в форме голубей – символа мира. Фото: пресс-служба Смольного

3 сентября в стране объявлено Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к памятнику «Детям Беслана» в Малоохтинском парке, где каждый год проходит акция памяти, посвященная годовщине трагических событий в Беслане. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

К акции памяти присоединились представители Республики Северная Осетия-Алания в СЗФО, члены общественных объединений, учителя, родители, участники тех ужасных событий.

У стации метро «Сенная площадь» раздали памятные значки в форме голубей – символа мира.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что журналистку Ксению Собчак раскритиковали из-за фильма о Беслане, но ее неожиданно поддержал ее бывший муж Максим Виторган. Он призвал Ксению не расстраиваться и отметил, что ее фильм – повод для гордости. Актер добавил, что эту работу надо будет обязательно показать их сыну Платону.

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