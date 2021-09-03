Попова оценила вероятность локдауна в России

России не грозит локдаун в связи с ковидом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В стране остаются многочисленные ограничения. Для их отмены нужно создать коллективный иммунитет, поэтому россиянам следует активно вакцинироваться от ковида. Об этом сообщает РИА «Новости».

Попова отметила, что в этом году Россия не вводила локдауны. То, что страна умеет сегодня, то, что она знает сегодня, тот набор инструментов, который есть, позволяет утверждать, что локдаун России сейчас не грозит, заявила глава Роспотребнадзора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Белоруссия получила от России 250 тысяч доз вакцины от ковида «Спутник Лайт». Белоруссия получила столько вакцины, сколько раннее заказала у страны-соседа. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич поблагодарил правительство и минздрав России.