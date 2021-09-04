В Петербурге похолодает до +12 градусов в субботу

В субботу, 4 сентября, на погодную ситуацию в Петербурге будет влиять тыловая, холодная часть циклона.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, будет ветрено, и показания термометров останутся на 5-6° ниже климатической нормы.

Днем столбики термометров покажут +10…+12 градусов, в Ленобласти +8…+13 градусов. Ветер северо-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.