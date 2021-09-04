Бетономешалка на Гранитной улице зажала «Фольксваген»

На Гранитной улице произошла авария с бетономешалкой. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Гранитной улице произошла авария с бетономешалкой. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Красногвардейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовала многотонный автобетоносмеситель.

Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 4 сентября.

Авария случилась в Красногвардейском районе на Гранитной улице. Очевидец происходящего сумел сфотографировать ДТП. Заявляется, что бетономешалка врезалась в автомобиль марки «Фольксваген».

Некоторые пользователи Сети утверждают, что в месте, где оказалась легковушка, могла быть слепая для бетономешалки зона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении проспектов Заневского и Энергетиков в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля такси и фуры. Авария могла закончиться трагедией, но к счастью все обошлось.