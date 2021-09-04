Стало известно, как предупредить сердечно-сосудистые болезни у детей

Кардиолог думает, что детям нужно правильно питаться и заниматься спортом. Это поможет снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: pixabay

Кардиолог думает, что детям нужно правильно питаться и заниматься спортом. Это поможет снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: pixabay

Врач рассказал о способе, который может помочь не допустить наступления сердечно-сосудистых заболеваний у детей.

По словам кардиолога Анны Котовой, «волшебное» действие может оказать спорт и правильное питание. Вернее так можно снизить риск сердечных заболеваний у детей. Об этом сообщает ТАСС.

Котова отметила, что по информации ВОЗ свыше 80% подростков не хватает физических нагрузок. Ведь еще пять лет назад порядка 340 млн детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет страдали избыточным весом или ожирением.

По мнению врача, это связано с тем, что дети очень много времени уделяют разнообразным гаджетам.

«Лучший способ снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний — это максимально правильное питание, отказ от ежедневного употребления фастфуда и полуфабрикатов, досаливания еды», — вновь отметила Котова.

При этом, если у ребенка нет возможности или желания заниматься каким-либо спортом, то подойдут даже длительные пешие прогулки.

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