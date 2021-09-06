Россиян предупредили о больших штрафах за подглядывание в окна

Россиян предупредили о больших штрафах за подглядывание в окна
При этом применение бинокля для слежки может быть расценено как использование специальных средств для скрытого наблюдения. Фото: pixabay.com

Постоянное подглядывание в окно может быть расценено как вторжение в частную жизнь. Об этом заявил юрист Михаил Хохолков.

Специалист обратил внимание на то, что, согласно статье 137 УК РФ, за незаконный сбор или распространение информации о частной жизни человека может грозить тюрьма на срок до двух лет и штраф до 200 тысяч рублей. При этом применение бинокля для слежки может быть расценено как использование специальных средств для скрытого наблюдения, отмечает он. Об этом сообщает РИА «Новости».

Хохолков пояснил, что самое сложное — это зафиксировать факт наблюдения за собой. Так, если вас незаконно снимают, то лучше снимать человека в ответ. А тем, кто живет на первых этажах, эксперт советует повесить плотные шторы для приватности своего жилья.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Российской Федерации впервые за последний год замечено снижение цен на жилье.

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