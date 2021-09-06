Мужчина поджог дверь администрации Московского района

Мужчина поджог дверь администрации Московского района
Сотрудники полиции уже задержали поджигателя. Фото: pixabay

Инцидент произошел сегодня ночью, шестого августа.

Неизвестный мужчина поджег двери администрации Московского района. Пожар произошел по адресу: Московский проспект, дом №129. В Главное Управление МЧС РФ по Петербургу информация о пожаре поступила в половине первого ночи. Об этом сообщает 78.ru.

Известно, что злоумышленник поджог дверь , предварительно облив её горючей жидкостью. Что стало причиной такого поступка, неизвестно. Сотрудники полиции уже задержали поджигателя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели не смогли подъехать к месту пожара в доме на Октябрьской набережной. Установленные у ЖК «Полис на Неве» пандусы помешали проезду машины МЧС. Инцидент произошел вечером воскресенья, 5 сентября. В экстренные службы поступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме ЖК «Полис на Неве» на Октябрьской набережной, 44.

новости СПб поджог пожар происшествие санкт-петербург


 

Новости партнеров
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина поджог дверь администрации Московского района
Илон Маск провёл экскурсию по SpaceX внуку и правнуку Королёва
Диетолог назвала допустимую норму сладкого в день
Китайцы удивились русскому блюду, которое едят сырым
Диетолог Золотарев рассказал о роли витаминов после COVID-19
Профессор: не стоит думать о своем ребенке как особенно одаренном
В Индии подросток скончался от вируса Нипах
Попова заявила, что прививка может защитить от разнообразных штаммов коронавируса