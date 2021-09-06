Мужчина поджог дверь администрации Московского района

Инцидент произошел сегодня ночью, шестого августа.

Неизвестный мужчина поджег двери администрации Московского района. Пожар произошел по адресу: Московский проспект, дом №129. В Главное Управление МЧС РФ по Петербургу информация о пожаре поступила в половине первого ночи. Об этом сообщает 78.ru.

Известно, что злоумышленник поджог дверь , предварительно облив её горючей жидкостью. Что стало причиной такого поступка, неизвестно. Сотрудники полиции уже задержали поджигателя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели не смогли подъехать к месту пожара в доме на Октябрьской набережной. Установленные у ЖК «Полис на Неве» пандусы помешали проезду машины МЧС. Инцидент произошел вечером воскресенья, 5 сентября. В экстренные службы поступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме ЖК «Полис на Неве» на Октябрьской набережной, 44.