Во вторник в Петербурге пройдут кратковременные дожди

Во вторник в Петербурге пройдут кратковременные дожди
Ожидаются небольшие дожди. Фото: pixabay.com

Петербуржцев во вторник, 7 сентября, ждет затянутое облаками небо.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что в темное время суток особых дождей не предвидится. Однако в течение дня возможны кратковременные осадки.

В городе не прогнозируют сильные ветра. Он обещает быть западным и юго-западный умеренным.

В темное время суток температура воздуха составит +8…+10 градусов. Однако днем будет чуть-чуть потеплее, на термометрах обещают +14…+16 градусов.

Атмосферное давление станет немного понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге потеплеет. Неделя начнется с +16°. На погоду Северной столицы повлияет атмосферный теплый фронт, который идет с запада.

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