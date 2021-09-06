Татьяна Голикова рассказала о смертности среди трудоспособных россиян

Татьяна Голикова рассказала о смертности среди трудоспособных россиян
Татьяна Голикова рассказала о смертности среди россиян работоспособного возраста. Фото: сайт Президента России

По мнению вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой, порядка 80% жителей России, которые умирают в работоспособном возрасте, составляют мужчины.

На Всероссийской неделе охране труда вице-премьер заявила, что треть россиян, которые умирают, составляют трудоспособные граждане.

«Из этого количества 80% — это мужская часть населения», — отметила Голикова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Татьяна Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет от COVID-19. Она считает, что это произойдет этой осенью.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что побочные реакции после повторной прививки от ковида не отличаются от тех, которые бывают после первой вакцинации. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

вице-премьер смертность татьяна голикова трудоспособное население


 

Новости партнеров
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге тестируют новую вакцину от ковида на добровольцах
В Минтруде перечислили самые травмоопасные отрасли
На Малоохтинской вспыхнул КамАЗ
ДТП спровоцировало трамвайную пробку на Большом Сампсониевском
Петербуржец сможет перезахоронить отца «ближе к заливу» спустя 33 ...
Маткапитал вырастет до полумиллиона рублей. На что можно потратить деньги в ...
Петербург занял третье место по суточному приросту COVID-19
Жителей Ленобласти предупредили о грозах и сильном ветре