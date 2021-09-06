Татьяна Голикова рассказала о смертности среди трудоспособных россиян

По мнению вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой, порядка 80% жителей России, которые умирают в работоспособном возрасте, составляют мужчины.

На Всероссийской неделе охране труда вице-премьер заявила, что треть россиян, которые умирают, составляют трудоспособные граждане.

«Из этого количества 80% — это мужская часть населения», — отметила Голикова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Татьяна Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет от COVID-19. Она считает, что это произойдет этой осенью.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что побочные реакции после повторной прививки от ковида не отличаются от тех, которые бывают после первой вакцинации. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.