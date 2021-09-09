Главу МЧС Зиничева похоронят в Петербурге 10 сентября

Главу МЧС Зиничева похоронят в Петербурге 10 сентября
Евгению Зиничев было 55 лет. У министра есть взрослый сын и трое внуков. Фото: пресс-служба МЧС РФ

В пятницу, 10 сентября, в Москве состоится церемония прощания с министром МЧС Евгением Зиничевым, трагически погибшим 8 сентября в Норильске. Похоронят его в тот же день в Северной столице.

По информации источника ТАСС, прощание состоится в здании министерства на улице Ватутина. После смерти Зиничева вот уже сутки россияне в Москве и регионах несут цветы к подразделениям МЧС.

Напомним, что Евгений Зиничев погиб на 56-м году жизни, как пишут в пресс-службе МЧС, «при исполнении служебного долга». Трагедия произошла в городе Норильск Красноярского края во время двухдневных межведомственных учений. На одной из встреч присутствовал оператор, которы, оступившись, сорвался со скалы. Как сообщила главред телеканала RT Маргарита Симоньян, Зиничев мгновенно бросился на помощь, прыгнув следом.

К несчастью, внизу были каменные выступы — и министр, и оператор разбились.

Погибшим киношником оказался член гильдии кинорежиссёров России Александр Мельник. Он приехал в Норильск, чтобы найти места для съемок своего нового документального фильма. Gazeta.SPb рассказывала о биографии Мельника и Зиничева.

Соболезнования в связи с кончиной министра выразили президент Владимир Путин, глава правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и многие другие.

«Его уход — тяжелейшая, невосполнимая утрата для ведомства и государства. Он был Настоящим Человеком с большой буквы. Истинный Русский офицер, беззаветно и с самопожертвованием отдавший служению Отечеству все свои знания, умения, опыт и наконец — жизнь», — говорится в сообщении коллектива МЧС России.

Евгению Зиничеву посмертно присвоили звание Героя России.

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