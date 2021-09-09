Обуховский завод продает комплекс зданий на Бобруйской за 300 миллионов

Завод выставил на аукцион имущественный комплекс на улице Бобруйская, 7. Фото: скриншот Google Maps

Завод выставил на аукцион имущественный комплекс на улице Бобруйская, 7. Фото: скриншот Google Maps

Обуховский завод, входящий в структуру концерна «Алмаз-Антей», продает комплекс зданий на Бобруйской улице, 7.

Участки площадью около 12 тыс. квадратных метров продадут минимум за 300 млн рублей. Соответствующий лот появился на электронной торговой площадке «Газпромбанка».

Примечательно, что комплекс находится в зоне категории Д. Это означает, что использовать территорию разрешено под деловую застройку.

При этом в комплекс зданий также входит «Манеж с конюшнями», который является объектом культурного наследия. Эти помещения нельзя использовать в промышленных целя

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге состоялось торжественное открытие памятника основателю Обуховского завода.