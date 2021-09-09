Возраст и пол определить невозможно: ГУВД о трупе в мешке на Лиговском

В среду, 8 сентября, в подвале дома №200 по Лиговскому проспекту произошла таинственная и жуткая история: были найдены человеческие останки. Выдвигалось множество версий об обстоятельствах совершения находки и личности трупа — но, похоже, на самом деле следствие пока в тупике.

Около двух часов дня 8 сентября в полицию Фрунзенского района поступила информация об обнаружении частично скелетированного тела в подвале дома №200 по Лиговскому проспекту — судя по картам, там располагается бизнес-центр. Сообщалось, что труп может принадлежать женщине: он был прикрыт полиэтиленовыми пакетами и присыпан землей и строительным мусором — из завалов были заметны только голова и бюстгальтер.

Выдвигалось множество версий. Сначала тело приписывали взрослой женщине, затем 10-летнему мальчику или девочке-подростку. «Фонтанка» писала о следе, оставшемся от пирсинга в пупке.

Однако правоохранители, кажется, опровергают все догадки. По сообщениям полицейских, труп принадлежал «предположительно женщине, возраст и пол определить не представляется возможным». Тем не менее, останки отправлены в морг на экспертизу — труп пролежал в подвале, по предварительным оценкам, от 3 месяцев до года.

По следам инцидента возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следователям предстоит разобраться, была ли смерть «неустановленного человека» насильственной, и как тело оказалось в подвале дома.

Напомним, что в тот же день в квартире на Рябовском шоссе обнаружили изрезанные гниющие трупы супружеской пары. Предполагается, что кто-то проник в их дом и убил. Мотивы преступника пока неясны.