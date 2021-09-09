В Мариинском дворце прошло последнее заседание депутатов шестого созыва

В четверг, 9 сентября, в Мариинском дворце состоялось последнее заседание депутатов шестого созыва. После завершения собрания депутаты покинули свои рабочие места. В следующий раз сюда вернутся парламентарии, которых определят путем голосования на выборах.

Напомним, что первое заседание Заксобрания шестого созыва состоялось 28 сентября 2016 года. За это время депутаты провели 220 встреч, приняли 801 закон, 619 постановлений и 632 решения. Из более чем 800 новых законов 500 проектов были вынесены на обсуждение депутатами, комитетами и комиссиями ЗакСа, 265 разработал губернатор Александр Беглов, 26 инициатив принадлежали городской прокуратуре, а 10 — городским муниципальным образованиям.

Также за пять лет парламентарии направили 37 законодательных инициатив в Государственную думу РФ, составили 19 обращений к федеральному правительству и одно обращение в адрес президента Владимира Путина. От петербуржцев за этот период депутаты получили 14 909 обращений по вопросам коммунального хозяйства, 13 347 вопросов об экономике, 12 361 — о государственном управлении, 10 493 — о социальной политике и 7 040 — об обеспечении законности и правопорядка.

Наконец, за время работы депутаты шестого созыва лично приняли 8 813 человек, задававших вопросы о работе ЗакСа, 1 499 посетителей с вопросами о социальной политике, 782 человека, интересующихся проблемами жилья и коммунального хозяйства. Еще 782 человека пришли на прием с вопросами об экономике, а 485 — с вопросами об обеспечении законности и правопорядка.

На последнем заседании парламентарии обсуждали вопросы материнского капитала и социальных услуг. Gazeta.SPb рассказывала о повестке заключительного совещания депутатов шестого созыва подробнее.