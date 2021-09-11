На Суворовском самокатчик попал под колеса машины

На Суворовском самокатчик попал под колеса машины
Самокатчик попал под колеса машины. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга легковой автомобиль сбил молодого человека на самокате.

Инцидент произошел вечером 10 сентября на Суворовском проспекте.

В Сети появилось видео с места происшествия. По предварительной информации, самокатчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет.

Сначала ему посигналил один автомобиль, а следующий водитель уже не заметил его, в результате чего произошло ДТП.

«Самокатчик въехал в БМВ на пересечении Суворовского и 9-й Советской», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соглашение петербургского комитета по транспорту и кикшеринга дало свой эффект. Несмотря на то, что Северная столица все еще лидирует по числу ДТП с электросамокатами, только 1/6 часть из них принадлежит юридическим лицам.

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