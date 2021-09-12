В Ленобласти объявили штормовое предупреждение

В Ленобласти объявили штормовое предупреждение
В Ленобласти обещают грозы. Фото: unsplash

Утром 12 сентября в Ленинградской области объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье, начиная с 12-15 часов, местами, преимущественно по западным районам, ожидаются грозы, ливни.

В регионе ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный подует со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Столбики термометров покажут 16-21 градуса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.

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