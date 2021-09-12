В Чехии уничтожат 45 тысяч доз вакцины AstraZeneca

В Чехии уничтожат 45 тысяч доз вакцины AstraZeneca
В Чехии падает интерес к вакцинации. Фото: pixabay.com

У препаратов кончается срок годности.

В министерстве здравоохранения Чехии рассказали, что к октябрю 2021 года истечет срок годности 55 тысяч доз вакцин AstraZeneca. Таким образом, в ближайшее время могут быть уничтожены 45 тысяч доз. Об этом 12 сентября пишет ТАСС.

Эксперты считают, что дело в том, что граждане не хотят прививаться вакциной производства AstraZeneca. Мешает скандальная репутация препарата – вокруг него ходит слишком много слухов. В связи с этим в течение месяца были использованы только 800 доз вакцины.

Чехи в принципе потеряли интерес к вакцинации – все меньше местных жителей записываются на прививки. Каждый день в Чехии прививают 15 тысяч человек, хотя в августе – 50 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Финляндии вакцину от коронавируса испытают на малышах. Прививки хотят делать детям от полугода.

AstraZeneca вакцинация чехия


 

Новости партнеров
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Чехии уничтожат 45 тысяч доз вакцины AstraZeneca
В Праге задержали россиянина прямо в аэропорту
Песков объяснил, зачем России и Белоруссии объединяться
По дороге в Бугры самосвал зацепился за мост и прилег на бок
Опубликованы кадры с места эвакуации пострадавших после крушения самолета ...
В Финляндии вакцину от коронавируса испытают на малышах
В Иркутской области в районе крушения самолет работают 50 спасателей
На Просвещения нашли тело девушки с пакетом на голове и шее