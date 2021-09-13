Поскользнулся-упал, очнулся-гипс: подросток перепил в Металлострое

В Металлострое подросток слишком увлеченно отмечал день поселка. Фото: pixabay.com

В Металлострое подросток слишком увлеченно отмечал день поселка. Фото: pixabay.com

В Колпинском районе Петербурга 16-летнего мальчика скорая госпитализировала с закрытой черепно-мозговой травмой.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 12 октября, утром, из детской больницы в полицию сообщили о том, что несколько часов назад, из поселка Металлострой, пришлось забрать в больницу подростка в тяжелом состоянии.

Парню диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, токсическое действие этанола.

Отмечается, что молодой человек учится только на 2 курсе колледжа.

По словам мамы мальчика, ее сын, 11 сентября, решил с друзьями отпраздновать «день поселка Металлострой». Видимо, праздник был настолько важен для мальчика, потому как им было выпито, наверное, довольно много алкоголя. Ученик колледжа не смог выстоять на ногах и упал на землю. Подросток ударился головой об асфальт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сланцах женщина порезала подростка, вмешавшегося в разговор.