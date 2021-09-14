Открытие развязки с Шуваловским: 14 сентября доступны новые маршруты

Открытие развязки с Шуваловским: 14 сентября доступны новые маршруты
14 сентября 2021 года при участии Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова состоялась торжественная церемония открытия рабочего движения. Фото: Baltphoto

В связи с открытием развязки с Шуваловским проспектом, которое состоится сегодня, 14 сентября, в 17:00, для водителей откроются новые маршруты.

Так, станет доступен заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону КАДа, Богатырского проспекта, а также съезд с ЗСД на Шуваловский проспект при движении с Юга.

Новая развязка разгрузит улицы Савушкина и Планерную, снизит нагрузку на развязку ЗСД с Богатырским проспектом, а также сделает жилые районы Каменка и Юнтолово более доступными для транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что транспортная развязка ЗСД с Шуваловским проспектом улучшит дорожную ситуацию в Приморском районе.

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