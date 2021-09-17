Россия будет производить вакцины AstraZeneca, но не для себя

Россия будет производить вакцины AstraZeneca, но не для себя
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Препараты будут экспортироваться за рубеж.

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» начала производить вакцину от коронавируса AstraZeneca. Препараты будут продаваться за рубеж, о чем сообщают РИА Новости.

Известно, что компания получат все необходимые документы для того, чтобы производить вакцину и в дальнейшем продавать ее в другие страны. При этом россиян продолжат прививать отечественными препаратами – их достаточно, чтобы покрыть спрос.

«Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме. Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму»,

— пояснили в Минпромторге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Спутник V» оказался эффективнее AstraZeneca и Sinopharm против дельта-штамма.

AstraZeneca минпромторг производство р-фарм


 

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