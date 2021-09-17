У москвича в горле росли волосы: их пришлось удалять

У москвича в горле росли волосы: их пришлось удалять
Мужчине сделали операцию и дискомфорт прошел. Фото: Baltphoto

Россиянин жаловался на дискомфорт, после чего выяснилась необычная причина явления.

В Москве 64-летний мужчина пожаловался на дискомфорт в горле, после чего узнал, что в его горле растут волосы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Известно, что 11 лет назад мужчине делали операцию на гортани – у него был рак голосовой складки. Ему пересадили часть кожи с шеи в горло, что, видимо, и стало причиной появления волос в неположенном месте. Волосы были достаточно густые и длинные, мужчина пытался избавиться от них самостоятельно, но ничего не вышло

В связи с этим ему пришлось вновь ложиться под нож хирурга. Врачи сделали надрез и вытащили кожный лоскут с волосами. На данный момент мужчина в порядке и больше ни на что не жалуется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, можно ли делать операцию после коронавируса.

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У москвича в горле росли волосы: их пришлось удалять
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