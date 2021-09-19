Спасатели ищут потерявшегося на Эльбрусе американца

Спасатели начали поиски американца, который потерялся на Эльбрусе на высоте около 5 тысяч метров.

В воскресенье, 19 сентября, поступила информация о том, что получен сигнал SOS по спутниковой системе от потерявшегося альпиниста из США, находящегося на горе Эльбрус, высота 4957 метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Мужчину разыскивают четыре сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Эльбрусе нашли тела пропавших в апреле альпинистов. На северном склоне горы найдены тела девушки и сопровождавшего ее гида. Альпинисты должны были вернуться на базу Азау 21 апреля.