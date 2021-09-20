Петербургские спортсмены соболезнуют пострадавшим в Перми

Петербургские спортсмены соболезнуют пострадавшим в Перми
Спортсмены соболезнуют пострадавшим в Перми. Фото: группа Вконтакте "Хоккейный клуб СКА"

Свои соболезнования пострадавшим в результате трагедии в Перми выразили петербургские футбольные и хоккейные клубы.

Хоккейный клуб СКА, а также баскетбольный и футбольный клубы «Зенит» на официальных страницах Вконтакте выразили свои глубочайшие соболезнования всем пострадавшим от рук вооруженного подростка. Матч между «Зенитом» и «Рубином», который пройдет сегодня в 18:30, начнется с минуты молчания.

Ужесточения правил оборота оружия от 11 мая 2021 года после трагедии в Казани не помогло. Сегодня в восьмом корпусе государственного университета в Перми 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по студентам и сотрудникам института. На настоящий момент, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, насчитывается 24 пострадавших и 6 погибших человек. Сам молодой человек, вероятно, скончался в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что студента доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

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