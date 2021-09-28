Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в пустых обещаниях

Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в пустых обещаниях
Активистка Грета Тунберг обвинила мировых политиков в экологическом бездействии. Фото: instagram.com/gretathunberg
Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что обещания мировых лидеров решить климатические проблемы — лишь пустые слова. Речь идет о президенте США Джо Байдене и главах стран Евросоюза, которые заявляли о намерении строительства «зеленой экономики».
Тунберг передразнила мировых политиков. Она отметила, что эти слова звучат хорошо, но пока не привели к действию. Она обратила внимание, что все надежды тонут в их пустых обещаниях. Об этом сообщает Guardian.
Подросток обвинила мировых политиков в экологическом бездействии и предательстве по отношению к будущим поколениям.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шведская экоактивистка Грета Тунберг хочет принять участие в конференции ООН по климату в Глазго осенью. Ранее девочка говорила, что не хочет присутствовать на встрече, так как неравномерное распределение вакцин против ковида означает, что некоторые государства не могут участвовать в ней.
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