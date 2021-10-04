«Как папа я достоин какого-то уважения»: интервью Дмитрия Исхакова Ксении Собчак

Фотограф Дмитрий Исхаков и певица Полина Гагарина оформили развод еще в конце прошлого года. При этом в публичном пространстве это никак не комментировали до тех пор, пока не стало известно, что экс-супруг подал на Гагарину в суд с требованием опеки над их общей дочерью Мией.

Сама певица на эту тему отказывается говорить с журналистами. До недавнего времени также поступал и ее бывший муж. Однако шумиха в прессе все же сподвигла его нарушить молчание.

Дмитрий Исхаков стал новым героем YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».

Он откровенно рассказал и о начале их бурного романа, о ценностях и приоритетах их семьи, и о том, почему все так закончилось.

«Я вдруг открыл в себе какой-то азарт и любовь к семье. Я вдруг увидел, что я семейный человек, и мне это нравится. А артист на таком уровне живет в дороге, на сцене, в студиях и в постоянном движении», — откровенничал Дмитрий Ицхаков.

Gazeta.spb рассказывала о том, что Дмитрий Исхаков пожаловался в социальных сетях, что Гагарина препятствует его общению с дочерью. В то время как тринадцатилетний Андрей и так начал отдаляться от бывшего отчима.

«Мы недавно разошлись, и первое время это всегда непросто. Я человек — могу что-то ляпнуть, сделать», — прокомментировал ситуацию Дмитрий в интервью Ксении Собчак.

На фоне скандала с разводом Дмитрий Ицхаков запретил Полине Гагариной вывозить их трехлетнюю дочь за границу.

«Как папа я достоин какого-то уважения со стороны мамы, а я должен проявлять интерес и участие. Я не против того, чтобы моя дочь летала отдыхать с мамой в компании кого-то, но я против того, чтобы были люди, которых я вообще не знаю», — заявил фотограф.

Гагарина и Исхаков начали встречаться в 2013-м. В 2014-м обручились во Франции и позже официально оформили отношения в Москве. В браке у них родилась дочь Мия. Певица воспитывает сына Андрея — от первого мужа, актера Петра Кислова.

Полина Гагарина родилась в 1987 году в Москве. Первый сольный альбом выпустила в 2007-м. Представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидении» в 2015 году, заняв второе место.