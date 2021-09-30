Одногруппница убитых под Оренбургом студенток рассказала о погибших

Одногруппница Ангелина, которая училась вместе с убитыми студентками в Оренбургской области, рассказала о характерах погибших.

«Они учились на 3-м курсе в образцовой группе, бюджетной. Они тихие были, хорошие, лично с ними не была знакома. Я их нечасто видела, а если видела, то не обращала внимания», — приводят ее слова UFA1.RU.

Напомним, утром 30 сентября жителей Оренбургской области потрясла новость о зверском убийстве трех студенток. После тушения пожара в квартире жилого дома и во дворе в городе Гай нашли мертвые тела с признаками насильственной смерти. Ими оказались три проживавшие в съемной квартире девушки 17, 18 и 19 лет. На животе и груди убитых зафиксировали следы от ножа. Погибшие были родом из Башкортостана и учились в местном вузе.

анее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела об убийстве троих девушек в Оренбургской области.