Лия Ахеджакова рассказала, что ее вызвали в Следственный комитет

Лия Ахеджакова рассказала, что ее вызвали в Следственный комитет
Лия Ахеджакова признается, что ей плохо из-за ситуации вокруг спектакля. Фото: соцсеть Instagram

Возмущение вызвал спектакль «Первый хлеб», который обвиняют в негативных высказываниях против ветеранов, нецензурной лексике и пропаганде ЛГБТ, сообщает «Газета.ru».

Народная артистка России Лия Ахеджакова рассказала на встрече труппы театра «Современник», где выходит скандальный спектакль, что актрису вызвали в Следственный комитет. Поводом стали многочисленные обращения россиян в ветеранскую организацию «Офицеры России», которые жалуются на негативные высказывания в адрес ветеранов – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Зрителям не понравилось отношение, которое демонстрирует героиня, которую исполняет Ахеджакова в постановке. После премьеры актриса призналась, пользователи соцсетей открыли на нее травлю. Народная артистка РФ тяжело переносит создавшуюся ситуацию, но подчеркивает, что опорой женщины является супруг, который во всем ее поддерживает. Без него ей конец, говорит актриса.

Кроме всего прочего, соотечественники возмущены использованием ненормативной лексике и пропагандой ЛГБТ-культуры в спектакле. Они обратились в Генпрокуратуру и мэрию столицы с просьбой проверить происходящее на сцене «Современника». Ахеджакова не признает присутствие нецензурных слов и негатива в адрес фронтовиков.

Отмечается, актер, который исполнял в спектакле главную роль пришел на сбор труппы с побитым лицом. В итоге Семена Шомина заменит Ринат Ташимов – автор пьесы.

Ранее Gazeta.SPb писала, что 82-летняя актриса опровергает слухи о своей госпитализации из-за коронавирусной инфекции.

ветераны вов лия ахеджакова скандал следственный комитет спектакль


 

Новости партнеров
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Песков раскрыл истинную причину выбора
Песков раскрыл истинную причину выбора "красивой переводчицы" для встречи Путина с Трампом
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лия Ахеджакова рассказала, что ее вызвали в Следственный комитет
Президент России вручил орден Дружбы губернатору Кемеровской области
В России «Веном-2» установил кассовый рекорд по сборам
В Петербурге придумали компьютерную модель, помогающую в госпитализации ...
О билетах до 1 тыс. рублей по 12 ж/д направлениям рассказали петербуржцам
Путин поручил выделить средства на развитие дорог в Петербурге
Госдеп США внимательно следит за задержанием Саакашвили
Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в случае внешней агрессии станет ...