Лия Ахеджакова рассказала, что ее вызвали в Следственный комитет

Лия Ахеджакова признается, что ей плохо из-за ситуации вокруг спектакля. Фото: соцсеть Instagram

Лия Ахеджакова признается, что ей плохо из-за ситуации вокруг спектакля. Фото: соцсеть Instagram

Возмущение вызвал спектакль «Первый хлеб», который обвиняют в негативных высказываниях против ветеранов, нецензурной лексике и пропаганде ЛГБТ, сообщает «Газета.ru».

Народная артистка России Лия Ахеджакова рассказала на встрече труппы театра «Современник», где выходит скандальный спектакль, что актрису вызвали в Следственный комитет. Поводом стали многочисленные обращения россиян в ветеранскую организацию «Офицеры России», которые жалуются на негативные высказывания в адрес ветеранов – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Зрителям не понравилось отношение, которое демонстрирует героиня, которую исполняет Ахеджакова в постановке. После премьеры актриса призналась, пользователи соцсетей открыли на нее травлю. Народная артистка РФ тяжело переносит создавшуюся ситуацию, но подчеркивает, что опорой женщины является супруг, который во всем ее поддерживает. Без него ей конец, говорит актриса.

Кроме всего прочего, соотечественники возмущены использованием ненормативной лексике и пропагандой ЛГБТ-культуры в спектакле. Они обратились в Генпрокуратуру и мэрию столицы с просьбой проверить происходящее на сцене «Современника». Ахеджакова не признает присутствие нецензурных слов и негатива в адрес фронтовиков.

Отмечается, актер, который исполнял в спектакле главную роль пришел на сбор труппы с побитым лицом. В итоге Семена Шомина заменит Ринат Ташимов – автор пьесы.

Ранее Gazeta.SPb писала, что 82-летняя актриса опровергает слухи о своей госпитализации из-за коронавирусной инфекции.