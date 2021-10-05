COVID поражает животных, а в Китае заявили о появлении нового «вируса Х»: новое за сутки о Covid

За минувшие сутки коронавирусом в мире заразились еще 95 тыс. 917 человек. В том числе в России опасный вирус подхватили 25 тыс. 781 гражданин. Жертвами болезни стали 883 наших соотечественника. В России за последние сутки выявили 25 тыс. 110 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, что COVID ежедневно одолевает людей, опасен он и для братьев наших меньших. Так, в Роспотребнадзоре рассказали, какие животные могут заразиться Covid. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, в зоне риска собаки, кошки, львы, гепарды, норки. Благо, животные переносят болезнь в легкой форме.

Еще один сотрудник Роспотребнадзора, Анна Сперанская, заявила, что у летучих мышей в России обнаружили другие варианты коронавируса. Они встречаются по всей территории, где они водятся.

Пока весь мир с ужасом ждет, как же дальше будут развиваться события, связанные с новой коронавирусной инфекцией, глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае Гао Фу ошарашил всех новым заявлением. По его мнению, все жители планеты Земля должны объединиться для борьбы с «вирусом X». Страшно то, что заболевание может появиться в любом месте и в любой момент.

Однако в настоящий момент внимание деятелей науки и врачей направлено на всем известный коронавирус. В России есть определенные успехи. Так, вакцинацию против COVID прошли порядка 60% граждан старше 60 лет. Несмотря на положительную динамику, по словам министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, привить необходимо почти 100 % пожилых россиян.

Такая мера просто необходима в и без того сложной ситуации. Ведь руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России растет заболеваемость среди пенсионеров. Фиксируется более быстрое распространение Covid среди граждан старше 65 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о предупреждении вирусолога. По его мнению, коронавирусом можно заболеть после первой прививки.