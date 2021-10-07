Песков: Путин никогда не проставляется в день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле нет традиции отмечать день рождение Владимира Путина.
По словам представителя Кремля, у главы государства нет традиции «проставляться» в свой день рождения.
Песков также отметил, что Путин редко освобождает этот день от рабочих дел. Он подчеркнул, что администрация тем более работает в этот день.
Сегодня, 7 октября, Владимиру Путину исполняется 69 лет. Ранее Песков рассказал, что президент проведет весь день на рабочем месте, а вечером отметит дату в кругу близких.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что внуки подарили Владимиру Путину на прошлый его день рождения. Он отметил, что всегда ждет от близких поздравлений с этим праздником.