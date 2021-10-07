В Кудрово пьяный мужчина прыгал по балконам

В Кудрово пьяный мужчина прыгал по балконам
В результате, пьяного "альпиниста" сняли с козырька спасатели. Фото: https://www.liveinternet.ru

В Кудрово пьяный мужчина прыгал по балконам.

Полуголый мужчина, находящийся в алкогольном или наркотическом опьянении, прыгал по балконам дома. Горе-альпинист забрался до пятого этажа. Однако потом что-то прошло не так. Мужчина не смог слезть. Об этом сообщает 78.ru.

В результате, пьяного «альпиниста» сняли с козырька спасатели. На месте прибыла полиция.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несколько десятков животных сгорели заживо во время пожара в Кудрово. Возгорание случилось в четверг, 30 сентября, на 12-м км Мурманского шоссе, 2. О трагедии рассказала зооактивистка Юлия Кемарская «ВКонтакте». По ее словам, в приюте было порядка пятидесяти питомцев, некоторых удалось выловить, когда огонь только разгорался. Перепуганные дымом обитатели в панике разбегались от людей, а тем оставалось только сбрасывать их из окна — лишь бы в живых остались.

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