Вода залила дорогу на Хасанской улице из-за прорыва трубы

На Хасанской улице прорвало трубу с холодной водой. Дорогу у одного из жилых домов затопило.

Коммунальная авария произошла в понедельник, 11 октября, у дома №6. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, ЧП произошло из-за технологического нарушения. Неполадки устраняет бригада коммунальщиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе прорвало трубу с горячей водой. Инцидент случился на проспекте Металлистов у дома номер 83.