Российских школьников начнут проверять на курение: мнения родителей разделились

Не все родители российских школьников уверены в том, что идея проверки на курение детей хороша.

Министерство здравоохранения собирается ввести в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних проверку на никотин. Такое поручение озвучила вице-премьер России Татьяна Голикова.

С помощью смокилайзера можно будет зафиксировать объем угарного газа на выдохе. Аппарату хватит 15 секунд, чтобы определить, курит ли ребенок. Совсем скоро прибор может стать «грозой» всех школ страны. Протокол правительственного совета по попечительству в социальной сфере буквально взорвал социальные сети. Родителям стало интересно, когда и как их будут уведомлять о тестировании ребенка. Потому как любая проверка, будь то медицинская, или психологическая для несовершеннолетнего — это всегда стресс.

Однако вторая половина граждан выступила за. Многие родители поддержали инициативу, так как понимают, что полностью проконтролировать детей, при всем желании, не способны. Тем более сегодня масса приспособлений, после курения которых нет неприятного запаха.

Не упрямиться, а дать свое согласнее на тестирование, по мнению нескольких комментаторов в Сети, будет верным решением. Снять с глаз розовые очки необходимо, чтобы спасти здоровье детей.

Кроме теста на никотин власти страны хотят запретить покупку и аренду электронных устройств курения для несовершеннолетних. Так, в радиусе 100 метров от школ и вузов запретят реализовывать курительные смеси, специальные жидкости.

Помимо прочего будет увеличен штраф с родителей за курящих детей по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию».

Ранее Gazeta.SPb писала, что по словам врача, самый распространенный в России вид рака — это рак легкого. Такая онкология характерна и для мужчин, и для женщин. Главной причиной этой болезни эксперт назвал курение.